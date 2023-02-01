"Аэрофлот" и Ространснадзор планируют изменить правила провоза ручной клади и багажа

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В России планируют начать работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы они стали более понятными и ориентированными в том числе на лоукостеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского и главы Ространснадзора Виктора Басаргина.

Александровский отметил, что эти изменения требуются также для более эффективной работы лоукостера "Победа", так как неоднозначные трактовки ФАП в части провоза багажа и ручной клади могут привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика, а также к подорожанию билетов.

Он добавил, что пока правила не станут понятными во всех сегментах рынка пассажирских перевозок, бизнес-модель лоукостеров не сможет развиваться необходимым темпом.

Виктор Басаргин также поддержал идею единых и понятных для всех параметров ручной клади в ФАП. По его словам, в дальнейшем на них могут ориентироваться авиаперевозчики разных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры. При этом габариты ни у кого впоследствии не будут вызывать вопросов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности. Кроме того, по его словам, санкции против авиаотрасли РФ никак не повлияли на безопасность полетов в России.

До этого Сергей Александровский сообщил о том, что к 2030 году парк самолетов группы "Аэрофлот" будет составлять около 500 воздушных судов, большая часть из которых будет российскими. Таким образом, соотношение иностранных и отечественных воздушных судов в парке авиакомпании будет составлять 30 на 70% соответственно.

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