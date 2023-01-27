Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил поставить не менее 700 воздушных судов до 2030 года с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

"Обеспечить за счет средств ФНБ софинансирование проектов, предусматривающих обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты)", – говорится в материале.

Также глава государства поручил до 2027 года построить не менее 260 гражданских судов водного транспорта, которые будут поставлены на условиях льготного лизинга. Уточняется, что для этого тоже будут выделены средства фонда.

Как отмечается в перечне поручений президента, финансирование данных направлений должно быть начато до 31 марта.

Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил о возможности использования Airbus и Boeing после 2030 года. По словам гендиректора, компания имеет один из самых молодых парков в мире. Средний возраст самолетов в компании – семь лет.

Согласно данным "Аэрофлота", на 1 декабря прошлого года в компании числилось 180 самолетов, из которых около 150 задействовано в расписании. Большую часть составляют самолеты Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737–800 (37) и Boeing 777–300ER (22).

Однако отмечалось, что с началом спецоперации на Украине компания из-за запрета на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним не смогла получить 15 из 22 заказанных самолетов Airbus A350–900.

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