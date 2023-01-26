США хотят запретить Турции принимать Boeing из России – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

США настаивают, чтобы Турция прекратила полеты американских самолетов Boeing, принадлежащих российским авиакомпаниям, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в декабре высокопоставленные американские чиновники предупредили о последствиях, если турецкие структуры будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам, в частности, заправлять самолеты и предоставлять запчасти.

Штаты грозятся санкциями, лишением экспортных привилегий и даже тюремным заключением, если требование не будет выполнено.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением предпринять ответные меры на шаги Запада в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели обманули отечественные авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.

Ситуация в авиотрасли осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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