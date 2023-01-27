"Аэрофлот" возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Казахстан, рейсы вновь запустят с 1 февраля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте авиакомпании.

"Аэрофлот" возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", – говорится в заявлении.

Стало известно количество рейсов в неделю:

два – в Астану;

три – в Алма-Ату;

два в феврале и по три с марта – в Атырау.

До момента запуска рейсов можно воспользоваться услугами авиакомпании "Россия", которая осуществляет перелеты в Казахстан.

Ранее "Аэрофлот" возобновил систему развлечений в полете. Возвращение к системе обуславливается тем, что отечественные специалисты предоставили новейшую IT-разработку. Это программное обеспечение было создано в короткие сроки специально для этой авиагавани.

Пассажиры могут вновь включать во время полета новинки и классику отечественного и зарубежного кинематографа, аудиокниги, музыкальные альбомы, детский контент, познавательную информацию для путешественников и многое другое.

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