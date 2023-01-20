Авиакомпания "Победа" уточнит правила провоза портфелей и дамских сумок

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Победа" по предписанию Ространснадзора уточнит правила провоза портфелей и дамских сумок. Об этом сообщает пресс-служба лоукостера.

"В соответствии с судебными решениями "Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании федеральных авиационных правил, выполнив таким образом предписания Ространснадзора", – сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что общий подход к перевозке багажа и ручной клади на рейсах не будет изменен. "Победа" исключит указание габаритов, но это не означает, что пассажиры могут в салоне самолета провозить крупногабаритные вещи.

Также авиакомпания сохранит правило перевозки вещей, которые вписываются в калибратор 36x30x27 сантиметров. Таким образом, между пассажирами будет справедливо распределены места для ручной клады.

"Победа" по-прежнему рекомендует клиентам использовать данный вариант как наиболее понятный и удобный", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" пересмотрит требования к провозу ручной клади для того, чтобы клиенты могли перевозить вещи, не создавая неудобства друг для друга.

Авиакомпания проиграла суд по размерам ручной клади. Верховный суд признал существующие предельные габариты незаконными и нарушающими права пассажиров.

Лоукостер "Победа" сохранит оба варианта провоза ручной клади после решения суда

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