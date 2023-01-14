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Транспорт

Авиакомпания "Победа" проиграла суд по размерам ручной клади

Авиакомпания "Победа" проиграла суд по размерам ручной клади

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Российская авиакомпания "Победа" проиграла суд по размерам ручной клади. Верховный суд признал существующие предельные габариты незаконными и нарушающими права пассажиров. В частности, ограничения на размеры дамской сумочки.

"Багажное" дело тянулось с июня прошлого года. Тогда Ространснадзор после проверки предписал компании изменить стандарты. Лоукостер отказался. Спор прошел несколько инстанций, итоговую точку в нем поставил Верховный суд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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