До 15% рынка займут электромобили к 2030 году – стратегия автопрома РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К 2030 году до 15% отечественного авторынка должны будут занимать электромобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную стратегию автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

"Планируется появление линейки российских автомобилей с достижением значительных темпов роста продаж (65–70% в год с долей электротранспортных средств не менее 15% совокупного объема автомобильного рынка)", – говорится в документе.

Ожидается, что к этому времени в стране будут созданы новые предприятия, производящие компоненты для электрических и гибридных машин, в том числе батареи.

Кроме того, стратегией предусматривается двукратный рост доли отечественных автомобилей на российском рынке: до 83% к 2035 году. В настоящее время, как следует из документа, этот показатель составляет 40%.

Также в тексте затрагивается сфера автомобилей с высокой автономностью. Отмечается, что к 2035 году их доля на мировом рынке дойдет до 10–15%.

Ранее в МИД РФ сообщили, что уже в начале 2023 года может быть представлена обновленная концепция внешней политики России. Текст документа был одобрен еще в начале текущего года, однако на фоне текущей ситуации его было решено доработать. В ближайшее время концепция будет рассмотрена на уровне Совбеза РФ.



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