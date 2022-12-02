Минфин и ЦБ РФ внесли в кабмин проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минфин совместно с Банком России внес в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Его основная задача заключается в ускорении преобразования экономики страны с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций. Проект доработали с учетом изменившейся ситуации.

Документ направлен на улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. Отмечается, что ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций.

В качестве одной из приоритетных задач выделяется обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям. Также приоритетными направлениями стали развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.

Особое внимание уделят макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой, стабильности. Чтобы реализовать цели стратегии, разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства РФ и Банка России, которые содержат конкретные мероприятия с обозначением сроков и ответственных сторон.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сбалансированность федерального бюджета должна быть сохранена для решения существующих проблем. Президент призвал при планировании брать во внимание макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках.

До этого Михаил Мишустин рассказал, что целями нового бюджета являются развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.



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