В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Рейс Санкт-Петербург – Мурманск из-за сильного ветра при взлете начал скользить по аэродрому, из-за чего вылет отменили, сообщает ТАСС. Такое решение принял командир воздушного судна. Пассажиров высадили и на место вызвали тягач.

Кроме того, из-за плохой погоды в Петербурге увести борты на запасные аэродромы были вынуждены пилоты нескольких самолетов. В качестве запасных аэродромов они выбирали аэропорты Москвы и Архангельска. При этом Пулково продолжает работать в штатном режиме. Как только позволят метеоусловия, аэропорт примет все авиалайнеры.

Отмечается, что решение о посадке борта или его уводе на другой аэродром принимается в зависимости от технических характеристик каждого воздушного судна. В районе Петербурга ключевым препятствием для посадки некоторых типов самолетов является сильный боковой ветер, превышающий допустимые значения для выполнения посадки.

По информации РИА Новости, столичный аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Норд Стар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. ЧП произошло около 09:00 (05:00 по московскому времени) при выполнении разворота к исполнительному старту. Авиакомпания выполняла рейс из Норильска в Домодедово.

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