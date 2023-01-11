Внутренние авиарейсы приостановили в США из-за сбоя оповещения пилотов

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Внутренние авиарейсы приостановили из-за сбоя оповещения пилотов в США. Об этом сообщается на официальной странице Федерального авиационного управления США (FAA) в Twitter.

"FAA поручило авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по московскому времени. – Прим. ред.), чтобы управление могло проверить целостность информации о полетах и безопасности", – отметили в сообщении.

Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден получил информацию о ситуации со сбоем в системе авиации. Однако пока нет доказательств, что это была кибератака.

"Самолеты все еще могут благополучно приземляться, просто сейчас они не могут взлетать. Они (транспортные власти. – Прим. ред.) не знают, в чем причина, они ожидают, что через пару часов у них будет четкое представление о том, что послужило причиной этого, и тогда они ответят", – цитирует Байдена ТАСС.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в работе системы извещения пилотов NOTAM, отвечающей за рассылку сообщений об опасностях и ограничениях полетов.

В FAA отмечали, что ведется работа над восстановлением своей системы извещений летным составам, проводятся финальные проверки и перезагружается система.

Управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов

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