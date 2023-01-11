Сбой произошел в работе системы оповещения пилотов в США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в работе системы извещения пилотов NOTAM, которая отвечает за рассылку сообщений об опасностях и ограничениях полетов. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

"FAA работает над восстановлением своей системы извещений летным составам. В настоящий момент проводим финальные проверки и перезагружаем систему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбой затронул работу национальной системы управления воздушным движением.

О проблеме первым сообщил телеканал ABC. Отмечалось, что это может повлиять на все рейсы, чей маршрут проходит над территорией США, в том числе привести к их отмене. На момент сообщения изменения в расписании подтвердила только авиакомпания American Airlines.

Между тем, по данным телеканала NBC News, в настоящий момент в США отменены все вылеты и прибытия. Порядка 760 рейсов перенесены на другое время, еще 90 отменены полностью.

В конце декабря сбой произошел в системе регистрации на рейсы авиакомпании S7 Airlines. Переводчик связал это с обновлением новой системы бронирования ORS. Проблему удалось устранить в тот же день.



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