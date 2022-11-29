Столтенберг заявил, что победа Путина на Украине станет трагедией

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В случае успешной реализации спецоперации для Украины настанут трагичные времена, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-подхода. Его трансляция прошла на сайте организации.

По словам генсека, победа Владимира Путина подвергнет весь мир опасности.

"Чрезвычайно важно, чтобы президент Путин не смог одержать победу на Украине. Это станет не только трагедией для Украины, но это также сделает мир более опасным и уязвимым", – отметил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что из-за этого страны НАТО продолжают поддерживать украинскую сторону, ведь это отвечает интересам безопасности организации.

До этого Столтенберг предрек Украине ужасающую зиму. В связи с этим, заявил генсек Альянса, организация обсудит проблемы с предоставлением Киеву горючего и обеспечением ее медикаментами.



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