Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГИБДД начали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров, сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на информацию пресс-центра МВД.

В материале указано, что на получение фиктивной документации будет указывать отсутствие фиксации машины в районе пункта техосмотра с помощью автоматических комплексов.

Такого рода фотофиксация (а также снимок технического эксперта на пункте ТО) обязательны при оформлении электронных диагностических карт. Их выдают по итогам прохождения техосмотра в информационной системе ЕАИСТО МВД.

По данным министерства внутренних дел, в период с 1 января по 19 сентября 2022 года было прекращено действие более 25 тысяч диагностических карт. Помимо аннулирования, материалы о нарушении направляются в суд а рамках статьи 14.4.1. КоАП "Нарушение требований законодательства в области ТО".

В департаменте транспорта Москвы ранее рассказали, что более 204 тысяч москвичей воспользовались программой льготного техосмотра, которая была запущена в столице с 2012 года.

