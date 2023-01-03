Фото: телеграм-канал телеканала "Звезда"

Момент столкновения автомобиля с электричкой около станции Ивантеевка попал на видео, сообщается в телеграм-канале телеканала "Звезда".

В МВД сообщили, что автомобиль "Хендэ", пересекая железнодорожный переезд, столкнулся с электропоездов. В результате аварии погибли три человека.

Ранее в столичном Дептрансе сообщалось, что на Ярославском направлении нет движения поездов в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде. А на время работы железнодорожников запустили компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино – Воронок и Детская – Зеленый Бор.

Кроме этого, в Дептрансе попросили автомобилистов быть предельно внимательными при движении через железнодорожные переезды.

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