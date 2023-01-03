Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Ярославском направлении нет движения поездов в сторону Фрязино из-за ДТП на переезде, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение поездов остановили на однопутном ответвлении Ярославского направления.

"На время работы специалистов запущены компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино – Воронок и Детская – Зеленый Бор", – уточнили в пресс-службе.

В Дептрансе попросили автомобилистов быть предельно внимательными при движении через железнодорожные переезды.

Ранее локомотивная бригада ЦППК предотвратила столкновения электрички и грузовика на Савеловском направлении около станции Каналстрой. Благодаря профессиональным действиям машиниста Сергея Шестова и помощника машиниста Сергея Симонова удалось избежать аварии.

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