В Подмосковье машинист предотвратил столкновение электрически с грузовиком

Локомотивная бригада ЦППК предотвратила столкновения электрички и грузовика на Савеловском направлении около станции Каналстрой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика

"Ночью 19 декабря на Савеловском направлении электропоезд сообщением Москва Савеловская – Большая Волга следовал обычным рейсом по первому главному пути станции Каналстрой. На 70-м километре при приближении к неохраняемому регулируемому переезду на расстоянии 170 метров машинист увидел грузовой автомобиль, неподвижно стоящий на путях", – говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным действиям машиниста Сергея Шестова и помощника машиниста Сергея Симонова удалось избежать аварии.

В пресс-службе отметили, что ночью, особенно зимой, работать труднее из-за плохой видимости и снега. Рядом с переездом на 70-м километре у станции Каналстрой есть изогнутый участок, который ограничивает обзор. В этом же месте установлен узкий автомобильный переезд через пути, проехать который за раз может только одна машина.

По словам Шестова, грузовик занесло при подъеме, поэтому его часть с прицепом съехала в кювет, а передняя – застряла на путях. Машинист применил экстренное торможение сразу, как заметил автомобиль. А Симонов подал предупредительные световые и звуковые сигналы, а также вывел пассажиров из первых двух вагонов электрички.

В ЦППК призвали автомобилистов быть осторожными на железнодорожных переездах, не пересекать их под запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что молодого человека сбила электричка на станции Силикатная в Московской области. Пострадавшего 2004 года рождения госпитализировали с многочисленными травмами в Подольске.



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