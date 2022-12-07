Количество пострадавших при столкновении поездов в Испании превысило 150 человек

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Более 150 человек получили травмы в результате столкновении двух поездов в испанской Каталонии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местное управление по защите гражданского населения.

До этого сообщалось о 70 пострадавших. По информации управления, 150 человек получили несерьезные травмы, однако раны пятерых оценивают как средней тяжести.

На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Количество пострадавших все еще уточняется.

Ранее поступала информация, что грузовик столкнулся с поездом в Подмосковье. По словам представителей МЖД, автомобиль выехал на пути перед близко идущим поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская.

Из-за этого один из вагонов электрички сошел с рельсов. На момент аварии внутри состава находились порядка 30 человек.

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