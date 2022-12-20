Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодого человека сбила электричка на станции Силикатная в Московской области. Пострадавшего 2004 года рождения госпитализировали с многочисленными травмами в Подольске. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По факту травмирования молодого человека проводится доследственная проверка.



"Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – отметили в сообщении.

Следственный комитет призывает пассажиров быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, соблюдать правила безопасности, переходить железную дорогу только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее сообщалось, что на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена упала девушка. По оценке медиков, девушка находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

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