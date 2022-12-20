Женщина упала на рельсы на станции "Менделеевская" столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили после инцидента с пассажиром, упавшим на рельсы станции "Менделеевская". Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Движение временно ограничивали на участке между станциями "Владыкино" и "Чеховская". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, упавшую на рельсы женщину удалось спасти.

"Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, она экстренно госпитализируется", – объяснил собеседник информагентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской временно увеличили интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути.

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