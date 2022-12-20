Еще 330 турникетов метро столицы подключат к системе Face Pay с января 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столичном метро еще 330 турникетов начнут подключать к оплате по Face Pay с января будущего года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Все больше пассажиров выбирают самый удобный способ оплаты проезда – с помощью биометрических технологий. С января 2023 года мы начинаем подключать еще 330 турникетов к этой системе, после завершения работ в метро их станет более 900", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

Он отметил, что оплату проезда по биометрии используют уже свыше 220 тысяч человек. Они, по его словам, совершили более 43 миллионов проходов.

Ранее москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". До этого горожане предложили чат-боту Александре множество вариантов на русском языке, из которых были выбраны пять лучших.

Ликсутов обратил внимание на то, что власти города стараются внедрять только российские технологии. Поэтому и название должно быть на русском языке.



На портале "Активный гражданин" началось голосование за новое название системы Face Pay

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