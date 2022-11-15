Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость проезда в столичном общественном транспорте изменится с 2 января. Так, разовая поездка по билету "Единый" подорожает до 62 рублей, а по "Тройке" – до 50 рублей, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

В ведомстве напомнили, что сейчас проезд по "Единому" стоит 61 рубль, то есть билет подорожает всего на рубль. Стоимость проезда по "Тройке" на метро, МЦК и МЦД увеличится на 4 рубля и составит 50 рублей, а по 90-минутному тарифу – на 6 рублей и составит 75 рублей. Залоговая стоимость "Тройки" вырастет до 80 рублей.

При этом стоимость абонементов останется прежней. Годовой абонемент на пользование городским транспортом обойдется в 19 500 рублей при поездках только в центральной зоне, а вместе с пригородной – в 24 450 рублей. Абонемент только на наземный транспорт будет, как и сейчас, стоить 14 000 рублей. Не изменится и стоимость оплаты поездок по системе Face Pay – 46 рублей.

Для обучающихся с нового года планируется ввести новый льготный тариф – "Единый". Он включает поездки как на метро, так и на наземном транспорте. Месяц обойдется в 715 рублей, а 90 дней – в 2 055 рублей.

Кроме того, до 10 тысяч рублей будет увеличена минимальная сумма, на которую можно пополнить столичную транспортную карту. Отмечается, что это будет удобно тем москвичам, которые используют "Тройку" не только для оплаты проезда, но и для покупки билетов на "Аэроэкспресс" или при посещении Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что на ряде столичных улиц с 24 декабря изменится стоимость парковки. При этом сама тарифная сетка останется также прежней – от 40 до 450 рублей.



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