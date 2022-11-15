На ряде улиц Москвы с 24 декабря изменится стоимость парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти приняли решение об изменении стоимости парковки на ряде улиц Москвы с 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"Большую часть улиц изменения не затронут. При этом сама тарифная сетка – от 40 до 450 рублей – останется также прежней. Стоимость парковки, исходя из загруженности, изменится на 8,6% улиц платного парковочного пространства Москвы", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 января 2023 года стоимость перемещения и хранения автомобилей в Москве будет проиндексирована на 12% на основе ежегодного пересчета экономически обоснованного тарифа. При этом скидка в 25% на данные услуги при условии их оплаты до получения машины со спецстоянки будет сохранена.

Отмечается, что индексация в 2022 году будет осуществлена на уровне ниже прогнозируемой инфляции, причем в следующий раз тарифы будут пересматриваться только в июне 2024 года.

Ранее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал о возможных изменениях стоимости парковки на улицах столицы. По его словам, изменения возможны как в сторону увеличения, так и снижения.

Городские власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с 85-процентной загруженностью и более дорожает.

Ликсутов отметил, что стоимость парковки в Москве не превысит 450 рублей. Он также добавил, что улицы с пониженной загруженностью могут перевести в более дешевую категорию тарифов.

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