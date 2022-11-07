Город выставил на торги 40 машино-мест в двух районах ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На городские торги выставили 40 машино-мест, расположенных на подземных стоянках многоквартирных домов в районах Восточное Измайлово и Косино-Ухтомском, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, заявочные кампании по объектам завершатся 17 и 18 ноября. Открытые аукционы пройдут на электронной площадке "Росэлторг" 21 и 23 ноября.

Площадь парковочных мест варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра. Водители смогут выбрать места, которые подходят под габариты их транспортных средств. Принять участие в аукционах могут физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На подземной стоянке на улице Черное Озеро, дом 4, можно купить 29 машино-мест площадью 13,3–21,6 "квадрата". Они находятся в жилом микрорайоне с выездом на Косинское шоссе и МКАД.

Еще 11 мест площадью от 13,3 до 17,4 "квадрата" можно приобрести на 15-й Парковой улице, доме 27/1. Стоянка также находится в тихом жилом микрорайоне и имеет удобные выезды к Сиреневому бульвару, 16-й Парковой и Первомайской улицам.

Подробнее узнать о лотах, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там размещена документация, информация о правилах проведения аукционов и о том, как подать заявку на осмотр объекта.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих. По его словам, зачастую пациентам приходится парковаться слишком далеко от учреждений.

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