ЦОДД ввел почти 100 изменений в схемы движения транспорта на улицах Москвы в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Центра организации дорожного движения в минувшем августе внесли почти 100 изменений в схемы движения транспорта на улицах Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Сергей Собянин поставил задачу улучшать движение в городе. В августе ЦОДД внес почти 100 изменений в дорожные схемы разных районов столицы. Например, было увеличено пространство для съезда на магистрали, количество полос, новых поворотов и вафельных разметок", – сказал он.
По словам Ликсутова, все изменения были основаны на работе дорожных кураторов ЦОДД и обращениях горожан. Так, в Восточном административном округе появились 13 дополнительных пешеходных переходов, в том числе два – на перекрестке 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта. Они были обустроены и оборудованы светофорами по просьбе местных жителей.
В общей же сложности специалисты ЦОДД создали в столице 486 новых парковочных мест, 32 пешеходных перехода, 17 дополнительных полос, 10 островков безопасности, три зоны высадки и посадки, три вафельные разметки, два участка с ограниченной скоростью, а также установили 13 светофоров и обустроили шесть дополнительных поворотов.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: