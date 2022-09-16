ЦОДД ввел почти 100 изменений в схемы движения транспорта на улицах Москвы в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Центра организации дорожного движения в минувшем августе внесли почти 100 изменений в схемы движения транспорта на улицах Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сергей Собянин поставил задачу улучшать движение в городе. В августе ЦОДД внес почти 100 изменений в дорожные схемы разных районов столицы. Например, было увеличено пространство для съезда на магистрали, количество полос, новых поворотов и вафельных разметок", – сказал он.

По словам Ликсутова, все изменения были основаны на работе дорожных кураторов ЦОДД и обращениях горожан. Так, в Восточном административном округе появились 13 дополнительных пешеходных переходов, в том числе два – на перекрестке 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта. Они были обустроены и оборудованы светофорами по просьбе местных жителей.

В общей же сложности специалисты ЦОДД создали в столице 486 новых парковочных мест, 32 пешеходных перехода, 17 дополнительных полос, 10 островков безопасности, три зоны высадки и посадки, три вафельные разметки, два участка с ограниченной скоростью, а также установили 13 светофоров и обустроили шесть дополнительных поворотов.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков.