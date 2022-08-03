Городские службы обновили разметку на четырех тысячах дорожных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов и парков", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Представитель мэрии добавил, что в столице обновили разделительные линии для потоков встречного и попутного направлений, стрелы – направления движения, стоп-линии и ряд дублирующих дорожных знаков.
Кроме того, были освежены более 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 участков "вафельной" разметки.
Для того чтобы не затруднять дорожное движение, разметку наносят преимущественно в ночное время. При данной процедуре применяются долговечные пластичные материалы.
В июле Петр Бирюков объявил, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в Москве обновили около 16 миллионов квадратных метров асфальта. Соответствующие работы были проведены на 310 объектах столицы.
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