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07:39

Около 16 млн квадратных метров асфальта обновили в Москве

городблагоустройстводороги

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице специалисты обновили около 16 миллионов квадратных метров асфальта в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершены работы на 310 объектах, в том числе Рязанском проспекте, улице Таганской и Народного Ополчения, проспекте Мира, ряде участков Бульварного кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД. В общей сложности поменяли 16 миллионов квадратных метров асфальта из запланированного объема в 23 миллиона", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что в настоящее время ведется замена асфальта на более чем 130 объектах, в том числе Кутузовском проспекте, Новорязанской улице, Ярославском и Рублевском шоссе.

По его словам, для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, повышающий прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня.

Бирюков подчеркнул, что работы проводятся преимущественно в ночное время, когда снижается количество автомобилей на дорогах.

Ранее Бирюков расссказал, что в Москве специалисты обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. По его словам, в первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

В комплексе городского хозяйства добавили, что разметку наносят преимущественно поздно вечером и ночью с частичным ограничением движения транспорта. Работы по ремонту дорог начались в столице в конце апреля. По словам Бирюкова, в этом году планируется отремонтировать свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Работы по ремонту дорог стартовали в Москве

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