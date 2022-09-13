Власти Москвы поддержали решение о запрете проезда по зебре на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские власти поддержали решение Минтранса РФ о запрете проезда по зебре на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"Дептранс Москвы поддерживает решение Минтранса РФ запретить проезжать пешеходные переходы на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и других СИМ, не спешившись. Теперь, чтобы перейти дорогу на пешеходном переходе, пользователи должны будут спешиться с СИМ, перейти дорогу пешком, а транспортное средство везти рядом", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что аналогичное правило действует для управляющих велосипедами. Мера направлена на повышение уровня безопасности водителей СИМ и пешеходов.

"С каждым годом электросамокатов и моноколес, гироскутеров и других личных ЭСИМ в городе все больше, к сожалению, и число аварий с ними растет", – добавили в ведомстве.

Там же уточнили, что поправки в ПДД позволят ввести ограничение по скорости для СИМ до 25 километров в час и администрировать средства.

О том, что в Минтрансе РФ подготовили проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам, стало известно 9 сентября. В ведомстве пояснили, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

Кроме того, в Москве в следующем сезоне могут появиться новые "медленные зоны" для электросамокатов. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Дептранс и столичная Госавтоинспекция проведут подробный анализ всего сезона аренды средств индивидуальной мобильности, чтобы разработать эффективные меры для сокращения количества аварий.

