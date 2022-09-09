В Минтрансе планируют запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

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Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ответ Минтранса на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

В ведомстве пояснили, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов.

Как уточняется, ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час.

При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

Также научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил финальную редакцию правил сертификации электрических самокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, принудительное ограничение максимальной скорости на уровне 8 километров в час с включением фары предусматривается для электросамокатов и других СИМ в "пешеходном режиме".

