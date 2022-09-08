Скорость самокатов в "пешеходном режиме" ограничат до 8 км/ч

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил финальную редакцию правил сертификации электрических самокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает газета "Коммерсант".

Так, принудительное ограничение максимальной скорости на уровне 8 километров в час с включением фары предусматривается для электросамокатов и других СИМ в "пешеходном режиме". До этого предлагалось ввести лимит скорости 6 километров в час.

Уточняется, что данные зоны будут распознаваться по координатам с использованием спутниковой навигации.

В документе также есть рекомендации поставщикам СИМ информировать пользователей о недопустимости зарядки средства в жилых помещениях.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час.

При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

