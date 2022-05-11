Предельную скорость электросамокатов и моноколес ограничат до 25 км/ч – СМИ

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В РФ разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности, согласно которым заводское ограничение скорости должно составлять 25 километров в час. В частности, под ограничения должны подпасть моноколеса, электросамокаты и гироскутеры, сообщает газета "Коммерсант" .

В настоящее время ограничение по скорости существует у кикшеринговых самокатов. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

Готовящийся документ предусматривает установку автоматического ограничения скорости до 6 километров в час в некоторых районах, а средства, которые могут разгоняться до 25 километров в час, должны иметь передние фары и задние фонари. При этом вне зависимости от максимальной скорости такие транспортные средства должны быть оборудованы световозвращателями.

Двигатель такого транспорта по новому документу должен включаться после двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера. При одновременном нажатии на кнопку газа и тормоза такие средства передвижения должны будут тормозить, а при неисправности в системе питания замедляться до полной остановки. Противоскользящая поверхность должна составлять не менее 150 квадратных сантиметров, диаметр шин – 125 миллиметров, а их ширина – 25 миллиметров.

Проект предусматривает и нормы маркировки средств мобильности. Она должна содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность и максимально допустимую массу. Кроме того, к электросамокатам и гироскутерам должны будут прилагаться правила пользования.

Ранее в Совфеде предложили подумать о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов, скутеров и подобных устройств. В частности, сенаторы рекомендовали проработать данный вопрос министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.