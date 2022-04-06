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Москва 24

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Транспорт

19:45

Автоюрист рассказал о действиях при попадании в аварию на электросамокате

транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автоюрист Сергей Смирнов рассказал, что при попадании в аварию на электросамокате необходимо обратиться в экстренные службы, сфотографировать место ДТП и повреждения.

Эксперт также напомнил, что на электросамокате можно передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам, но с ограничением скорости. При этом электросамокаты, не развивающие скорость выше 25 километров в час, не являются транспортными средствами.

"Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД", – рассказал Смирнов "Газете.ру".

По его словам, брать в аренду электросамокаты могут только граждане, достигшие 18 лет. В случае использования транспорта несовершеннолетними всю ответственность несут их родители.

30 марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Судебная инстанция отказала в удовлетворении иска по делу, в рамках которого истец оспаривал положение ПДД, позволяющее отнести электросамокаты к категории транспортных средств.

Эксперты оценили решение ВС признать электросамокат транспортным средством

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