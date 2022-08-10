В ГД допустили возможность запрета сервисов аренды электросамокатов

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Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости установления на законодательном уровне предельной скорости электросамокатов и места передвижения на них. Если подобные меры не будут приняты, не исключен и запрет сервисов аренды данных транспортных средств.

"Тема-то действительно болезненная, и если в ближайшее время этот вопрос не будет всесторонне урегулирован, придется, наверное, идти на крайние меры – вплоть до запрета проката и аренды самокатов. Да, запреты – плохо, но порядок и безопасность людей должны оставаться безусловными приоритетами", – написал он в своем телеграм-канале.

Нилов отметил необходимость рассмотрения данного вопроса на межведомственном совещании МВД, Минтранса, Минздрава, Минфина и Банка России для оперативного внесения поправок по этому вопросу.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам сервисов доставки пользоваться телефонами без специальных креплений во время движения на электротранспорте.

По словам парламентария, курьеры являются одной из главных категорий, использующих электросамокаты. При этом передвигаются они на значительной скорости по пешеходным зонам.

Однако при передвижении на данном виде транспорта курьеры часто используют телефон без специальных удерживающих средств для изучения маршрута, звонков клиентам, что создает угрозу безопасности для других пешеходов.

