Whoosh разработал технологию для защиты от поездок на самокатах вдвоем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Кикшеринговый сервис Whoosh разработал алгоритмы для определения количества человек, одновременно выполняющих поездку на одном самокате. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании заявили, что смогут выявлять разделенные на двоих поездки.

"Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир – ребенок", – отметили в Whoosh.

В случае успешных испытаний технологию распространят на всех электросамокатах сервиса. При первом нарушении правила последует снижение скорости транспортного средства с уведомлением в приложении, а при втором возможны блокировка аккаунта и штраф.

Ранее сообщалось, что в Саратовской облдуме предложили ввести штрафы для пользователей сервисов аренды электросамокатов в случаях парковки в неположенных местах. Штраф за первичное нарушение может составить 500 – 1 000 рублей.

