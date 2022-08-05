Whoosh разработал технологию для защиты от поездок на самокатах вдвоем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Кикшеринговый сервис Whoosh разработал алгоритмы для определения количества человек, одновременно выполняющих поездку на одном самокате. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе компании заявили, что смогут выявлять разделенные на двоих поездки.
"Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир – ребенок", – отметили в Whoosh.
В случае успешных испытаний технологию распространят на всех электросамокатах сервиса. При первом нарушении правила последует снижение скорости транспортного средства с уведомлением в приложении, а при втором возможны блокировка аккаунта и штраф.
Ранее сообщалось, что в Саратовской облдуме предложили ввести штрафы для пользователей сервисов аренды электросамокатов в случаях парковки в неположенных местах. Штраф за первичное нарушение может составить 500 – 1 000 рублей.
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