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Москва 24

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Транспорт

16:49

Мосгордума изучит актуальность ввода штрафов за неправильную парковку самокатов

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгордума изучит актуальность введения в городе штрафов за неправильную парковку самокатов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Мы переговорим с департаментом транспорта, шеринговыми компаниями, узнаем, насколько это актуально для города, потому что в основном мы видим, что самокаты все равно оставляют около мест для парковки там, где их и должны парковать", – приводит слова Шапошникова РИА Новости.

По словам председателя МГД, если для Москвы это окажется актуальным, то можно будет внести такое регулирование.

С предложением ввести штрафы за неправильную парковку самокатов выступил представитель партии "Единая Россия" в Саратовской облдуме Константин Денисов.

Отмечалось, что внесенная на рассмотрение регионального парламента инициатива затрагивает и другие средства индивидуальной мобильности, а именно велосипеды, гироскутеры, моноколеса и прочие устройства.

Штраф для первичного нарушения предлагается установить на отметке в 500–1 000 рублей. При повторном нарушении сумма взыскания вырастет до 2–5 тысяч рублей.

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