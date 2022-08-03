Мосгордума изучит актуальность ввода штрафов за неправильную парковку самокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мосгордума изучит актуальность введения в городе штрафов за неправильную парковку самокатов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
"Мы переговорим с департаментом транспорта, шеринговыми компаниями, узнаем, насколько это актуально для города, потому что в основном мы видим, что самокаты все равно оставляют около мест для парковки там, где их и должны парковать", – приводит слова Шапошникова РИА Новости.
По словам председателя МГД, если для Москвы это окажется актуальным, то можно будет внести такое регулирование.
С предложением ввести штрафы за неправильную парковку самокатов выступил представитель партии "Единая Россия" в Саратовской облдуме Константин Денисов.
Отмечалось, что внесенная на рассмотрение регионального парламента инициатива затрагивает и другие средства индивидуальной мобильности, а именно велосипеды, гироскутеры, моноколеса и прочие устройства.
Штраф для первичного нарушения предлагается установить на отметке в 500–1 000 рублей. При повторном нарушении сумма взыскания вырастет до 2–5 тысяч рублей.
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