В столице установили тарифы на эвакуацию мопедов у водителей без прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля
В столице с 20 мая начнут действовать тарифы на эвакуацию мопедов у водителей без прав, говорится на сайте "Московского паркинга".
Отмечается, что, по данным ГИБДД столицы, с начала года уже шесть человек пострадали в ДТП с мопедами.
"В некоторых авариях участвовали водители, у которых не было водительского удостоверения. Чтобы избегать таких ДТП, сотрудники ГИБДД проверяют права категории "М" у водителей мопедов и другого подобного транспорта. Если документов не окажется, то транспорт переместят на спецстоянки "Московского паркинга", – говорится в сообщении.
На спецстоянках для получения своего мопеда нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий право собственности.
Стоимость перемещения составит 4 220 рублей. Первые сутки транспортное средство будет храниться бесплатно. Далее стоимость составит 665 рублей. Эвакуацию можно оплатить в приложении "Парковки России" или по квитанции со спецстоянки в течение 60 дней после получения ТС. При оплате до получения действует скидка 25%.
Ранее в Совфеде предложили подумать о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов, скутеров и подобных устройств. В частности, сенаторы рекомендовали проработать данный вопрос министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.
В Москве с начала открытия сезона на арендованных самокатах совершили 1,5 млн поездок
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