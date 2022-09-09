Новые "медленные зоны" для самокатов могут ввести в Москве в следующем сезоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в следующем сезоне могут появиться новые "медленные зоны" для электросамокатов, соответствующее решение будет приниматься на основе анализа очагов аварийности, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Дептранс и столичная Госавтоинспекция проведут подробный анализ всего сезона аренды средств индивидуальной мобильности, чтобы разработать эффективные меры для сокращения количества аварий.
"Если надо будет вводить в следующем сезоне "медленные зоны", мы их обязательно введем. Здесь у нас никаких ограничений нет. Мы всегда исходим от удобства и безопасности, в первую очередь, пользователей средств индивидуальной мобильности, пешеходов, где-то даже автомобилистов", – пояснил Ликсутов.
Решение о введении в Москве специальных зон скоростного режима для электросамокатов было принято в 2022 году. Техническая задумка проекта заключается в том, что при въезде в такие зоны скорость самокатов снижается автоматически.
К концу июня количество специальных "медленных зон" в Москве достигло 110. По словам руководителя проектов шеринга столичного Дептранса Магомеда Колгаева, до конца года в городе появится еще более 50 таких участков улично-дорожной сети.
В столице заработали 20 новых "медленных зон" для шеринговых электросамокатов
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