Занятия по обучению езде на электросамокатах нужно включить в школьную программу – МВД

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Обучение детей езде на электросамокатах нужно включить в школьную программу, заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин.

"Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет", – сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Митрошин добавил, что для включения в школьный курс обучения пользованию электросамокатами нужно выделить дополнительные часы. По его словам, это будет непросто, поскольку это время придется забирать у других дисциплин. Он также считает, что такого рода вопросы должны решаться на государственном уровне.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ и экспертного центра "Движение без опасности" спрогнозировали, что доля пользователей электросамокатов в России в 2022 году может составить 40% от всего населения. По их данным, только в Москве в прокат в этом сезоне сдали 35 тысяч электросамокатов.

