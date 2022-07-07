Доля пользователей электросамокатов в 2022 году может составить 40% от всего населения РФ

Доля пользователей электросамокатов в России в 2022 году может составить 40% от всего населения. Это прогноз аналитического центра НАФИ и экспертного центра "Движение без опасности". Только в Москве в прокат в этом сезоне сдали 35 тысяч электросамокатов.

Не потеряли популярности и велосипеды. Как развивается в столице сервис проката? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.