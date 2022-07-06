На нескольких центральных улицах Москвы ограничат скорость движения автомобилей

Скоростной режим на улицах Тверская, Пятницкая и Большая Ордынка ограничат. От 30 до 50 километров в час, в зависимости от улицы. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В список также вошли Рождественка, Солянка, Гончарная и Котельническая набережные. Таким образом, город планируют сделать безопасным пространством со сбалансированным движением. По прогнозам ЦОДД, снижение скорости не отразится на ситуации с затором. Днем поток в центральной части города и так едет в пределах 30–40 километров в час.

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