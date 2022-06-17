Вице-мэр Ефимов заявил, что Москва может стать центром разработки электромобилей

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Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что именно Москва может стать центром производства электромобилей.

"Нам достался бывший завод Renault, теперь "Москвич". Мой коллега Максим Станиславович (Ликсутов) активно занимается возобновлением его деятельности и выводом на совершенно новый уровень, и мы могли бы со своей стороны быть центром разработки электроавтомобилей", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич". Он пояснил, что автомобиль перезапустят, после чего он будет работать на электродвигателе.

Еще до этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что автомобильное производство на московской площадке Renault будет сохранено, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Он добавил, что новая стратегия "Москвича" не исключает сотрудничества с зарубежными брендами. По его словам, по разработке электромобилей автомобильный завод "Москвич" может использовать наработки "КамАЗа".