Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич"

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На заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Он пояснил, что автомобиль перезапустят, после чего он будет работать на электродвигателе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильное производство на московской площадке Renault будет сохранено, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Он добавил, что новая стратегия "Москвича" не исключает сотрудничества с зарубежными брендами. По его словам, по разработке электромобилей автомобильный завод "Москвич" может использовать наработки "КамАЗа".