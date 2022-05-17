Производство на московской площадке "Рено" будет сохранено – Мантуров

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что производство на московской площадке "Рено" будет сохранено.

"На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с "КамАЗом" идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических", – отметил он.

Министр добавил, что новая стратегия "Москвича" не исключает сотрудничества с зарубежными брендами.

По его словам, по разработке электромобилей автомобильный завод "Москвич" может использовать наработки "КамАЗа".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

