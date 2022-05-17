Песков не исключил приобретение президентом РФ автомобиля "Москвич"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин захочет иметь новый автомобиль "Москвич" при условии, что это будет хорошая машина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любой россиянин хочет иметь хорошую машину "Москвич". Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент", – приводит его слова ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, Путин при таком условии приобрел бы такой автомобиль, отметив, что президент РФ является водителем с большим стажем.

Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

