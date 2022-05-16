Завод "Москвич" может начать производить автомобили для такси и каршеринга – Ликсутов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24 рассказал, как будет развиваться завод "Москвич".

Он напомнил, что бренд "Рено" ушел из России, но уникальное предприятие нужно сохранить для Москвы, вернув ему историческое имя – "Москвич". Также необходимо обеспечить работой трудовой коллектив, который сформировался за долгие годы, и выплатить долги по зарплате.

По словам Ликсутова, завод "Москвич" потенциально может производить автомобили для такси и каршеринга, на сегодняшний день уже сформирована рабочая группа с крупнейшими компаниями, агрегаторами, которые занимаются такси в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.