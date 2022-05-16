Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada

Автозавод "Рено Россия" теперь будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич". Сообщается, что всю линейку автомобилей "Рено" планируется сохранить – с французской компанией уже есть договоренности.

Также стало известно, что "АвтоВАЗ" сможет выпускать Renault Duster под брендом Lada. Об этом тоже удалось договориться с французской компанией. Отмечается, что автомобиль будут производить на заводе в Тольятти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.