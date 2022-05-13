В ГД РФ предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию

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Глава комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов прокомментировал заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого о "русском мире" как раковой опухоли, предложив поставить Польшу в очередь на денацификацию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", – заявил Морозов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Также он сравнил "русский мир" с раковой опухолью.

До этого польский премьер предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Он также считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и работников красной жидкостью.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.