Песков прокомментировал заявление премьера Польши о "русском мире"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего "русский мир" с опухолью.

Представитель Кремля назвал слова Моравецкого возмутительными и неприемлемыми.

"Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Также он сравнил "русский мир" с раковой опухолью.

До этого польский премьер предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Он также считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и работников красной жидкостью.

Российский МИД после этого потребовал официальных извинений, отметив, что что Польша грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что польское руководство перешло все возможные границы русофобии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

