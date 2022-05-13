Яровая прокомментировала слова премьера Польши об искоренении "русского мира"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об искоренении "русского мира". Об этом сообщает РИА Новости.

"Фашистское, по сути, заявление премьер-министра Польши – это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление", – заявила Яровая.

Она добавила, что "градус русофобии зашкалил все барометры", своим заявлением премьер Польши предложил уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей.

Ранее Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы.

До этого польский премьер предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Кроме того, он считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и работников красной жидкостью.

Российский МИД после этого потребовал официальных извинений, отметив, что что Польша грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что польское руководство перешло все возможные границы русофобии.

