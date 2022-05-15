Пожар на площади 2,5 тыс "квадратов" произошел в спорткомплексе в Томске

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В трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания. В тушении было задействовано 69 человек и 29 единиц техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в двухэтажном здании в центре Иркутска. Огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. 50 человек были эвакуированы.

Загоревшееся здание является объектом культурного наследия и относится к архитектурному комплексу, построенному с 1860 по 1907 годы. Ранее в нем располагалась гостиница "Централь", а затем ТЮЗ, который переехал в соседнее здание в 2006 году из-за аварийного состояния строения.