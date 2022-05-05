Пожар произошел на птицефабрике в Саратовской области

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Возгорание произошло на птицефабрике в рабочем поселке Лысые Горы под Саратовом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 16:25 мск поступило сообщение о пожаре в здании по выращиванию птицы по адресу Саратовская область, рабочий поселок Лысые Горы", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составляет, по предварительной информации, 900 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в корпусе жилого комплекса "Маршал" на улице Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы. По данным экстренных служб, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли.